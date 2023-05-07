СМИ: "Вагнер" захватил американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске

«Мы утащили ее у них (ВСУ. – «Газета.Ru») прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине – она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону. У нее единственный изъян – был пробит радиатор, один раз в нее успели стрельнуть», — cообщил «вагнеровец».