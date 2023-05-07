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РИА Новости: бойцы "Вагнера" захватили американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» захватили американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске (украинское название — Бахмут), передает РИА Новости.

СМИ: "Вагнер" захватил американский бронеавтомобиль Humvee в Артемовске
© газета.ру

По словам одного из них, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросили эту машину при отступлении в западные кварталы города. Украинские военнослужащие пытались уничтожить брошенный бронеавтомобиль из артиллерии, однако он получил лишь незначительные повреждения.

«Мы утащили ее у них (ВСУ. – «Газета.Ru») прямо из-под носа. Вытащили прямо из-под обстрела. Что хорошего в этой машине – она сразу завелась, выехали на ней в безопасную зону. У нее единственный изъян – был пробит радиатор, один раз в нее успели стрельнуть», — cообщил «вагнеровец».

Он указал, что после этого бронеавтомобиль отбуксировали в безопасную зону с помощью трактора.

«Вагнеровец» также отметил, что военные ВСУ оставили ЧВК новый Humvee. Он назвал бронеавтомобиль «прекрасным подарком» США для России.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что силам РФ в Артемовске осталось взять 2,5 километра, после чего город окажется полностью под контролем российской стороны.

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