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Спецоперация на Украине 3 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 3 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 3 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

Войска группировки «Центр» сбили три украинских беспилотника с помощью ПЗРК «Верба»

Российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили три украинских дрона с помощью переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) «Верба». Об этом рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

Он также рассказал, что российские артиллерийские подразделения нанесли огневое поражение по районам сосредоточения живой силы и огневым средствам армии Украины на краснолиманском направлении.

ВСУ попытались провести разведку боем под Авдеевкой

Вооруженные силы Украины предприняли попытку разведать боем позиции российских военнослужащих на авдеевском направлении, но были вытеснены обратно. Об этом рассказали в командовании группировки войск «Юг», передает ТАСС.

«Штурмовая группа ВСУ с потерями вынуждена была отступить», — говорится в сообщении.

ВСУ выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из РСЗО HIMARS

Вооруженные силы Украины накануне утром выпустили по Рубежному в ЛНР четыре ракеты из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В сообщении отмечается, что обстрел начался в четыре часа утра. Информации о жертвах или разрушениях не приводится.

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