Бойцы ВСУ разрушают здания в Марьинке
Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские позиции в Марьинке в ДНР, пытаясь вытеснить укрепившиеся там подразделения армии РФ. В ходе обстрелов многие здания разрушаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал военнослужащий Южной группы войск с позывным «Гуд».
Он пояснил, что украинская артиллерия наносит удары очень часто и может выпустить по цели полный боекомплект. Также нередки случаи, когда украинская сторона каждые 15 минут накрывает позиции противника тяжелыми минометными снарядами.
Военнослужащий с позывным «Гуд» пояснил, что таким образом украинские военнослужащие пытаются разрушить как можно больше зданий, в которых могут укрываться российские силы, и выбить их с позиций.