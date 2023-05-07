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Бойцы ВСУ разрушают здания в Марьинке

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские позиции в Марьинке в ДНР, пытаясь вытеснить укрепившиеся там подразделения армии РФ. В ходе обстрелов многие здания разрушаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал военнослужащий Южной группы войск с позывным «Гуд».

Бойцы ВСУ разрушают здания в Марьинке
© РИА Новости

Он пояснил, что украинская артиллерия наносит удары очень часто и может выпустить по цели полный боекомплект. Также нередки случаи, когда украинская сторона каждые 15 минут накрывает позиции противника тяжелыми минометными снарядами.

Военнослужащий с позывным «Гуд» пояснил, что таким образом украинские военнослужащие пытаются разрушить как можно больше зданий, в которых могут укрываться российские силы, и выбить их с позиций.

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