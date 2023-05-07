Бойцы ВСУ разрушают здания в Марьинке

Вооруженные силы Украины ежедневно атакуют российские позиции в Марьинке в ДНР, пытаясь вытеснить укрепившиеся там подразделения армии РФ. В ходе обстрелов многие здания разрушаются. Об этом в беседе РИА Новости рассказал военнослужащий Южной группы войск с позывным «Гуд».

Он пояснил, что украинская артиллерия наносит удары очень часто и может выпустить по цели полный боекомплект. Также нередки случаи, когда украинская сторона каждые 15 минут накрывает позиции противника тяжелыми минометными снарядами.