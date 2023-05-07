В Марьинке пять украинских военных погибли из-за собственной артиллерии

Пять украинских солдат погибли в Марьинке под огнем собственной артиллерии, когда им пытались оказать помощь. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал штурмовик с позывным «Гуд».

Он пояснил, что в ходе боев российская сторона частично захватила одно здание. С одной стороны расположились силы ВС РФ, с другой — украинские бойцы. Затем украинская артиллерия начала обстрел, в результате которого их же военнослужащих засыпало в подвальном помещении. Собеседник агентства уточнил, что украинских солдат было пятеро, и все они оказались в ловушке.