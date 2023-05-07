Чемезов: РФ увеличивает количество гиперзвуковых ракет «Кинжал»

« Если совсем недавно по году мы производили порядка 150-160 всех видов вертолетов, то уже в этом году, я думаю, что и до трехсот дойдет. Это Ка-52, Ми-28, Ми-35. "Ансаты" сейчас потихонечку начинаем раскручивать», - сообщил Чемезов.