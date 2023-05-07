Украинские военные трижды за два часа обстреляли ДНР
Вооруженные силы Украины три раза за два часа открыли огонь по ДНР, в том числе дважды по Донецку. Об этом в ночь на воскресенье сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, под ударами оказались Горловка и Петровский район Донецка. Украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 мм и столько же снарядов натовского калибра 155 мм.