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Украинские военные трижды за два часа обстреляли ДНР

Вооруженные силы Украины три раза за два часа открыли огонь по ДНР, в том числе дважды по Донецку. Об этом в ночь на воскресенье сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Украинские военные трижды за два часа обстреляли ДНР
© ТАСС

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале представительства, под ударами оказались Горловка и Петровский район Донецка. Украинские военные выпустили семь снарядов калибра 152 мм и столько же снарядов натовского калибра 155 мм.

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