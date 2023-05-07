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Руководство Украины опасается, что контрнаступление не оправдает надежд Запада

Командование Вооруженных сил Украины пытается убедить Запад снизить свои ожидания от контрнаступления, так как сомневается в своих силах переломить ход конфликта. К такому выводу пришла газета The Washington Post, чьи корреспонденты смогли побеседовать с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны Алексеем Резниковым. Об этом пишет ТАСС.

Руководство Украины опасается, что контрнаступление не оправдает надежд Запада
© ТАСС

Резников отметил, что ожидания от контрнаступления армии Украины переоценены. Западная общественность ждет от них чего-то крупного, и подобные ожидания могут обернуться разочарованием.

Газета пишет, Киев опасается, что в случае неудачного контрнаступления Запад может прекратить поставки военной помощи, а также принудить Украину сесть за стол переговоров с Москвой. The Washington Post отмечает, что ряд специалистов говорит о невозможности отбросить Россию на те позиции, которые она занимала до начала боевых действий в феврале 2022 года.

«Я думаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, тем больше люди будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи», — заявил президент Владимир Зеленский в беседе с изданием. По его словам, Украина приступит к операции, как только получит оружие, обещанное западными партнерами. Сроки также могут сдвинуться из-за непогоды.

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