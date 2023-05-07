Руководство Украины опасается, что контрнаступление не оправдает надежд Запада

«Я думаю, что чем больше побед мы одержим на поле боя, тем больше люди будут верить в нас, а это значит, что мы получим больше помощи», — заявил президент Владимир Зеленский в беседе с изданием. По его словам, Украина приступит к операции, как только получит оружие, обещанное западными партнерами. Сроки также могут сдвинуться из-за непогоды.