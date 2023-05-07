Пригожин заявил, что под контролем российских сил находится 95% Артёмовска

Предприниматель, основатель частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" сообщил, что под контролем российских сил находится около 95% территории города Артемовск (украинское название — Бахмут). Слова бизнесмена приводит Telegram-канал его пресс-службы.

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"В Артемовске сегодня взято практически 95% территории города. Оставшиеся 5% для так называемого развития успеха и похода "Красной Армии" дальше на Запад никакой роли не играют", — заявил Пригожин. По его словам, 2 квадратных километра города "на ход военной операции никаким образом не влияют".

Также основатель частной военной компании заявил, с ним никто не связывался по вопросу нехватки боеприпасов. "А личный состав ЧВК "Вагнер" будет сохранен для следующих операций в интересах России", — подчеркнул он. Кроме того, Пригожин заявил, что у него нет амбиций войти в историю как человек, "который взял Артемовск". "У меня есть амбиции принести пользу нашему народу и государству", — отметил он.

Недавно Пригожин также говорил, что задачи операции бойцов ЧВК в Артемовске полностью выполнены. Он также отмечал, что операция "Бахмутская мясорубка" главным образом была рассчитана не для взятия города, а для "перемалывания подразделений" Вооруженных сил Украины и организации передышки и восстановления боеспособности российской армии.