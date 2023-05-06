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МО Румынии утверждает, что истребитель РФ сопровождал польский самолет над Черным морем

Польский самолет L410 Turbolet, патрулировавший в международном воздушном пространстве над Черным морем, был в пятницу сопровожден российским истребителем Су-35. С таким утверждением выступила в субботу пресс-служба Минобороны Румынии.

МО Румынии: российский истребитель сопровождал польский самолет над Черным морем
© РИА Новости

"В пятницу, 5 мая, самолет L410 Turbolet польской пограничной полиции, который совместно с румынской пограничной полицией патрулировал под эгидой Frontex над Черным морем в международном воздушном пространстве, был сопровожден около 13:20 (местное время совпадает с московским - прим. ТАСС) примерно в 60 км к востоку от воздушного пространства Румынии российским истребителем Су-35", - указывается в сообщении.

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Минобороны утверждает, что маневры российского истребителя "вызвали повышенный уровень турбулентности и привели к серьезным трудностям в управлении польским самолетом". В результате два боевых самолета ВВС Румынии и два самолета ВВС Испании, находившиеся на боевом дежурстве воздушной полиции, были приведены Объединенным центром воздушных операций в Торрехоне в состояние тревоги, однако их взлет не понадобился.

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В сообщении отмечается, что польский экипаж "сумел выровнять самолет после первоначальной потери высоты" и совершить около 13:50 безопасную посадку в аэропорту "Михаил Когэлничану". Ни один из членов польского экипажа не пострадал в результате инцидента.

"Румынские власти находятся в контакте с Frontex и польскими властями для прояснения обстоятельств инцидента", - указывает военное ведомство. Утверждается, что якобы "агрессивное поведение военного самолета, принадлежащего РФ, против невооруженного самолета, выполнявшего задачи Frontex по мониторингу миграционного риска в бассейне Черного моря, совершенно неприемлемо".

Польский самолет L410 UVP-E20 находится в Румынии в период 19 апреля - 17 мая 2023 года в рамках операции Multipurpose Maritime Operation Western Black Sea 2023 ("Многоцелевая морская операция в западной части Черного моря - 2023"), которую координирует Агентство ЕС по контролю границ Frontex, уточнило Минобороны Румынии.

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