$76.82-1.7984.91-2.09

Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации «Ахмата» в Артемовск

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал подписанное им письмо президенту России Владимиру Путину, в котором попросил его дать поручение передислоцировать подразделения чеченского спецназа «Ахмат» в Артемовск (украинское название — Бахмут).

Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации «Ахмата» в Артемовск
© РИА Новости

«Подписал письмо на имя Верховного Главнокомандующего Российской Федерации Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в город Артемовск», — написал он.

Кадыров отметил, что письмо уже было направлено главе государства.

Пригожин подтвердил готовность передать позиции в Артемовске «Ахмату»

В настоящее время на территории Артемовска задействована группировка ЧВК «Вагнер», позиции будут переданы подразделениям «Ахмат» 10 мая, заявил ранее глава ЧВК Евгений Пригожин. Покинуть город после практически семи месяцев проведения операции группировка решила 5 мая. Пригожин объяснил, что у российских войск в Артемовске категорически не хватает боеприпасов, и потребовал от Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По его словам, с 1 мая вагнеровцев практически полностью отрезали от любых артиллерийских боеприпасов.

65
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий