Россия зафиксировала нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе

Министерство обороны России заявило, что одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС,

Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство.

Ранее стало известно, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.