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Миротворцы России зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

Министерство обороны России заявило, что одно нарушение режима прекращения огня зафиксировано российскими миротворцами в Аскеранском районе Нагорного Карабаха.

Россия зафиксировала нарушение прекращения огня в Нагорном Карабахе
© РИА Новости

«Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет», — цитирует сообщение ТАСС,

Уточняется, что по данному факту проводится разбирательство.

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Ранее стало известно, что командующим российскими миротворцами в Нагорном Карабахе с 25 апреля назначен заместитель главнокомандующего сухопутными войсками генерал-полковник Александр Ленцов.

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