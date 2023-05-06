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Рогов назвал неизбежным контрнаступление ВСУ

Попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожье неизбежна. Об этом заявил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram.

Рогов назвал неизбежным контрнаступление ВСУ
© Lenta.ru

По его словам, украинские войска все активнее наносят ракетно-артиллерийские удары по населенным пунктам в прифронтовой территории региона. При этом обстрелам подвергаются жилые дома, школы, детские сады и другие объекты социальной инфраструктуры.

Аксенов отметил, что украинские власти провели очередную мобилизацию, в связи с чем можно уверенно говорить, что «ВСУ полнокровны и готовы к контрнаступлению».

«В последнее время они были на стадии доукомплектования тяжелой техникой, а сейчас стягивают имеющиеся силы к фронту», — написал он.

Кроме того, увеличилась активность авиации НАТО около юго-западных границ России. В том числе приводится разведка Крыма, освобожденной части Запорожской области и побережья Краснодарского края.

«Скоро все начнется. Схватка неизбежна. Не ждем, а готовимся! Работаем, братья! И да храни нас всех Бог!», — заключил он.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.

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