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Российские танкисты начали использовать динамический «скворечник» для танков

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Российские танкисты начали использовать динамический «скворечник» для танков
© РИА Новости

Такой козырек, или «скворечник», представляет собой противокумулятивную решетку, которая приваривается к башне танка на четырех длинных направляющих. Он создает своего рода навес, прикрывающий верхнюю часть танка с более тонкой броней.

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