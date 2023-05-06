Российские танкисты начали использовать динамический «скворечник» для танков

Российские военные начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) для прикрытия башни танка козырьки с динамической защитой «Контакт-1». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Такой козырек, или «скворечник», представляет собой противокумулятивную решетку, которая приваривается к башне танка на четырех длинных направляющих. Он создает своего рода навес, прикрывающий верхнюю часть танка с более тонкой броней.