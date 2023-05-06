Украине предрекли лишение помощи Запада в случае провала контрнаступления

«Украина испытывает огромное давление со стороны западных сторонников, так как США и их союзники рассматривают контрнаступление как критическую проверку того, способно ли их оружие, обучение и боеприпасы, которые они поставляли в страну в последние месяцы, привести к значительным успехам», — сказано в тексте.