МО РФ: из украинско плена возвращены трое летчиков ВКС России
Министерство обороны России сообщило, что в субботу с подконтрольной Киеву территории были возвращены трое военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.
Как передает Минобороны РФ, российских военных удалось вернуть в результате сложного переговорного процесса. Уточняется, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.
Согласно сообщению ведомства, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военные будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.