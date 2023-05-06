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МО РФ: из украинско плена возвращены трое летчиков ВКС России

Министерство обороны России сообщило, что в субботу с подконтрольной Киеву территории были возвращены трое военнослужащих — летчиков ВКС России, которым в плену грозила смертельная опасность. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Как передает Минобороны РФ, российских военных удалось вернуть в результате сложного переговорного процесса. Уточняется, что всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Согласно сообщению ведомства, самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военные будут доставлены в медицинские учреждения Минобороны России для прохождения лечения и реабилитации.

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