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Минобороны сообщило о боях на западе Артемовска

В настоящее время штурмовые отряды российских войск ведут бои в западной части Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны (МО) России Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о боях на западе Артемовска
© РИА Новости

По словам Конашенкова, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывали действия украинских войск на флангах. В ходе боев были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 185 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — заключил он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По словам Пригожина, с 1 мая «вагнеровцев» практически полностью отрезали от любых артилерийских боеприпасов.

На этом фоне ЧВК приняла решение покинуть город 10 мая. Позиции в Артемовске будут переданы подразделениям чеченского спецназа «Ахмат», подтвердил Пригожин.

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