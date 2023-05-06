Минобороны сообщило о боях на западе Артемовска

В настоящее время штурмовые отряды российских войск ведут бои в западной части Артемовска. Об этом заявил официальный представитель Минобороны (МО) России Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) сковывали действия украинских войск на флангах. В ходе боев были поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка (ДНР).

«За сутки на данном направлении уничтожено более 185 украинских военнослужащих и наемников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, две гаубицы Д-20 и одна гаубица Д-30», — заключил он.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин Минобороны России предоставить группировке больше снарядов. По словам Пригожина, с 1 мая «вагнеровцев» практически полностью отрезали от любых артилерийских боеприпасов.