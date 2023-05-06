В Израиле создали секретную подлодку-беспилотник

5,5-тонный подводный аппарат имеет длину около 11 метров и диаметр более одного метра. Подлодка-беспилотник способна развивать под водой скорость до семи узлов. В зависимости от энергообеспечения аппарат может работать от двух до четырех недель. При средней скорости семь узлов за 10 суток BlueWhale способна преодолеть 1600 морских миль. Изделие может перевозиться по суше, воде или воздуху в стандартном 40-футовом транспортном контейнере.