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В Израиле создали секретную подлодку-беспилотник

Израильская компания Israel Aerospace Industries создала новую беспилотную подводную лодку BlueWhale, предназначенную для секретных операций по сбору разведданных. Об этом сообщает Defense News.

В Израиле создали секретную подлодку-беспилотник
© Lenta.ru

5,5-тонный подводный аппарат имеет длину около 11 метров и диаметр более одного метра. Подлодка-беспилотник способна развивать под водой скорость до семи узлов. В зависимости от энергообеспечения аппарат может работать от двух до четырех недель. При средней скорости семь узлов за 10 суток BlueWhale способна преодолеть 1600 морских миль. Изделие может перевозиться по суше, воде или воздуху в стандартном 40-футовом транспортном контейнере.

По данным Israel Aerospace Industries, подлодка-беспилотник, используя радар и электрооптические технологии, способна обнаруживать пилотируемые субмарины и собирать акустические данные. Специальные гидролокаторы, установленные на аппарате, позволяют, в частности, осуществлять поиск мин на морском дне.

В феврале 2019 года израильский концерн Israel Aerospace Industries в ходе выставки Aero India представил дрон-камикадзе Mini Harpy.

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