В МО Белоруссии заявили о готовности ВС самоотверженно защищать страну

Вооруженные силы Белоруссии готовы защищать страну так же самоотверженно, как советские воины в годы Великой Отечественной войны. Об этом в субботу на церемонии возложения венков к братской могиле солдат и офицеров Красной армии в Острошицком Городке под Минском заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Вооруженные силы готовы к защите нашей Родины так же самоотверженно, как наши воины-победители Великой Отечественной войны", - приводит слова Хренина пресс-служба Минобороны.
Министр напомнил, что победа в Великой Отечественной войне далась советскому народу ценой больших жертв. "Подобного нельзя допустить, и мы обязаны с вами сделать все, чтобы сохранить мир, свободу и независимость в нашей стране", - сказал он.
"В далекие 40-е годы ХХ века наши люди встали на защиту Родины. И память об этих людях для нас является священной. Поэтому, собираясь здесь, мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам. В нашей стране это священная память, и мы сегодня, являясь наследниками великого народа-победителя, должны сделать все, чтобы обеспечить на своей земле мир, свободу и безопасность", - подчеркнул министр обороны.