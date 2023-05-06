В МО Белоруссии заявили о готовности ВС самоотверженно защищать страну

"В далекие 40-е годы ХХ века наши люди встали на защиту Родины. И память об этих людях для нас является священной. Поэтому, собираясь здесь, мы отдаем дань памяти нашим героическим предкам. В нашей стране это священная память, и мы сегодня, являясь наследниками великого народа-победителя, должны сделать все, чтобы обеспечить на своей земле мир, свободу и безопасность", - подчеркнул министр обороны.