Миронов назвал взрыв машины Прилепина спланированным и организованным терактом

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов заявил, что взрыв автомобиля писателя Захара Прилепина является спланированным и организованным терактом. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. "Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты. Которая вовсю работает прямо в русской глубинке, прицельно атакуя идеологов СВО", - сказано в сообщении. Миронов отметил, что российскую спецоперацию необходимо сделать контртеррористической. Он также призвал командование Вооруженных сил России начать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала. Кроме того, политик подчеркнул, что Прилепин "жив, подробности его состояния уточняются". 6 мая ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщало, что в Нижнем Новгороде взорвался автомобиль Audi Q7. В это время в салоне находился Захар Прилепин. По информации издания, писателю оказывают медицинскую помощь. На месте сейчас находятся экстренные службы. Позже МВД России подтвердило, что в Нижегородской области взорвался автомобиль, на котором ехал писатель Захар Прилепин. По информации ведомства, это произошло у одной из деревень в Борском районе Нижегородской области.