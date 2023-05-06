Telegrafi: в Косово прибыли турецкие дроны Bayraktar
В Косово прибыли турецкие дроны Bayraktar. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.
По данным издания, в связи с этим в последние два дня в VIP-зоне аэропорта имени Адема Яшари в Косово усилены меры безопасности.
Официально минобороны Косово еще не подтвердило информацию о прибытии дронов, однако о нем пишут также турецкие СМИ, в частности, Anadoly Agency.
Контракты о закупке турецких дронов Косово заключило еще несколько месяцев назад, в 2022 году президент Косово Вьоса Османи посетила завод по производству этих дронов в Турции. Также в 2022 году Турцию посетил министр обороны Косово Арменд Мехай.