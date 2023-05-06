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Telegrafi: в Косово прибыли турецкие дроны Bayraktar

В Косово прибыли турецкие дроны Bayraktar. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

Telegrafi: в Косово прибыли турецкие дроны Bayraktar
© Газета.Ru

По данным издания, в связи с этим в последние два дня в VIP-зоне аэропорта имени Адема Яшари в Косово усилены меры безопасности.

Официально минобороны Косово еще не подтвердило информацию о прибытии дронов, однако о нем пишут также турецкие СМИ, в частности, Anadoly Agency.

Контракты о закупке турецких дронов Косово заключило еще несколько месяцев назад, в 2022 году президент Косово Вьоса Османи посетила завод по производству этих дронов в Турции. Также в 2022 году Турцию посетил министр обороны Косово Арменд Мехай.

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