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В РФ создали дрон «Бегалет-Мираж», способный 12 часов лететь на высоте до восьми тыс. км

Пресс-служба Национальной технологической инициативы (НТИ) сообщила РИА Новости, что российские ученые создали беспилотник «Бегалет-Мираж».

В России создали дрон «Бегалет-Мираж»
© globallookpress.com

Новый беспилотный летательный аппарат способен производить вертикальный взлет и посадку, а также проводить до 12 часов на высоте восьми тыс. метров. Разработчиком дрона стало ООО «Авиационно-космические разработки «БЕГАК».

«Мы создали работающий демонстратор аппарата с взлетным весом 75 килограммов, 20 из которых возможна полезная нагрузка, и высотой полета в 6-8 тысяч метров», — сообщили в компании.

Отмечается, что в стандартном виде беспилотник может пролететь около 2 часов и преодолеть расстояние в350 км, однако в гибридном варианте его оборудуют электрическим двигателем и бензиновым двигателем внутреннего сгорания, и в таком варианте продолжительность полета составит 10-12 часов.

Гендиректор ООО и генконструктор «Бегателета-Миража» Александр Бегак рассказал, что дрон может быть использован как ретранслятор при ЧС, а также для мониторинга лесных пожаров или газопровода и других народно-хозяйственных задач. Он отметил, что обычно высота полета дронов такой же размерности не превышает 4 тыс. метров, а скорость полета у аналогов — меньше.

«Аппарат имеет неклассическую аэродинамическую схему, разработанную нами, способен взлетать с любой неподготовленной для этих целей площадки, думаю, даже с палубы корабля. При этом он не является конвертопланом. Более подробно характеристики мы пока не раскрываем», — рассказал Бегак.

Испытания дрона еще не завершены, но он уже произвел несколько вылетов.

Ранее сообщалось, что новые российские дроны-камикадзе будут отправлять на передовую из единого хаба. Сообщается, что операторы дронов смогут подключаться к их управлению на передовой и наводить на цели противника.

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