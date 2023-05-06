Диверсанты попытались прорваться в Белгородскую область

Ночью группа диверсантов пыталась проникнуть на территорию Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его данным, ДРГ подошла к селу Новая Таволжанка в Шебекинском районе со стороны Волчанска Харьковской области Украины. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Как сообщает SHOT, российские пограничники смогли отбить атаку ДРГ. Сейчас в регионе все спокойно.

Также опубликовано видео, на котором слышно звуки стрельбы.

По информации Telegram-канала Baza, украинские диверсанты пытались проникнуть в Россию небольшой группой, бои с ними шли в Волчанском районе Харьковской области. При этом на территорию РФ ДРГ не заходила. Отмечается, что огонь по диверсантам вели с помощью БТР.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что 9 мая в регионе не будет проводиться шествие «Бессмертного полка». Он объяснил это решение вопросами безопасности. Гладков поддержал идею вывешивать портреты участников Великой Отечественной войны на окнах домов и офисов, на личных и служебных автомобилях.

5 мая Гладков сообщал об обстреле сел Черемошное и Устинка со стороны ВСУ. Пострадавших не было, на территории сельхозпредприятия повреждения получили три машины, а также линия электропередачи.