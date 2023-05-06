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ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области

Вооруженные формирования Киева активизировались в Запорожской области. Об этом рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

ВСУ активизировались на линии соприкосновения в Запорожской области
© globallookpress.com

«Враг активизировался на Ореховском направлении», - написал он в Telegram-канале.

По его словам, ВСУ в несколько раз чаще сбрасывают осколочные боеприпасы с беспилотников, активнее работают артиллерия и танки.

При этом российская армия отбивает все атаки точным прицельным огнём. За сутки уничтожено не менее двух вражеских танков и одной БМП.

Ранее сообщалось, что российские бойцы везут в зону СВО фотографии родных - героев Великой Отечественной войны.

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