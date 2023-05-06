В Минобороны Украины сообщили об испытаниях Россией нового оружия
Россия производит и испытывает новое вооружение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире украинского телеканала «Перший» («Первый»), запись эфира доступна в ее Telegram-канале.
Замглавы ведомства рассказала, что в настоящий момент Россия налаживает производство определенных видов вооружения и продолжает проводить испытания нового оружия.
«Увеличиваются возможности, они что-то делают, уменьшаются — они что-то ставят на паузу», — добавила Маляр.