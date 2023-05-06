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Армия США продолжит использовать вертолеты Apache и Black Hawk еще 40 лет

Несмотря на создание новых летательных аппаратов, армия США продолжит использовать разработанные десятилетия назад вертолеты AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk еще долгие годы. Об этом со ссылкой на заявление начальника штаба сухопутных войск генерала Джеймса МакКонвилла пишет Defense News.

США продолжат использовать вертолеты Apache и Black Hawk еще 40 лет
© Lenta.ru

«Apache и Black Hawk будут существовать в течение следующих 30-40 лет», — сказал военный на ежегодной конференции Американской ассоциации армейской авиации, которая состоялась в конце апреля.

Издание пишет, что аналогичной точки зрения армейские официальные лица придерживаются и касательно военно-транспортного вертолета CH-47 Chinook, который в общей сложности будет летать в течение 100 лет до вывода из эксплуатации примерно в 2060 году.

Между тем, генерал-майор Мак МакКарри сообщил изданию, что благодаря модернизации и обновлению, парку UH-60 Black Hawk насчитывается в среднем около 16 лет, а возраст большинства CH-47 Chinook составляет около 9 лет.

Defense News напоминает, что в ближайшие годы AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk должны получить новые двигатели, а усовершенствованный CH-47 Chinook станет более грузоподъемным.

В декабре издание написало, что американская компания Bell Textron выиграла конкурс армии США на создание перспективного вертолета в рамках программы Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), в результате чего конвертоплан V-280 Valor заменит многоцелевые вертолеты UH-60 Black Hawk.

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