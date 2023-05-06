Бойцы ЧВК «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» ВСУ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» начали массированный штурм «дороги жизни» Вооруженных сил Украины (ВСУ), стремясь прорвать их оборону. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

По его информации, российские военные массированно пошли на трассу возле поселка Хромово, после их продвижения значительный район трассы и в глубину за нее перешел в серую зону. Отмечается, что прорыв в этом районе грозит перерезанием оставшихся сельских дорог, по которым снабжаются украинские войска.

Кроме того, в юго-западной части Артемовская (украинское название – Бахмут) ЧВК «Вагнер» продолжает атаки, стремясь прорвать оборону ВСУ севернее и северо-восточнее Индустриального Колледжа. В северной части серой зоны города вагнеровцы атакуют в направлении улиц Медведева и Воинов Интернационалистов.

На Украине «дорогой жизни» прозвали трассу между Артемовском и городом Часов Яр из-за стратегического значения для снабжения украинской армии.