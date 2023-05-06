США решили укрепить ПВО Украины для контрнаступления

США приняли решение укрепить противовоздушную оборону (ПВО) Украины для предстоящего контрнаступления. Об этом написал журналист Майкл Гордон в статье для The Wall Street Journal.

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«США и их союзники изо всех сил пытаются укрепить ПВО Украины для ее предстоящего контрнаступления после того, как волна российских ракетных ударов уничтожила арсенал зенитных ракет Киева», — указал в материале обозреватель.

По его словам, Штаты работают с семью странами, в том числе с Испанией и Швецией, над поставкой американской системы ПВО I-HAWK Киеву.

Гордон со ссылкой на официальных лиц США также подчеркнул, что Вашингтон для того, чтобы выиграть время для Украины перед контрнаступлением, поставил ей старые ракетные системы советского периода.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс заявила, что Украина будет не в состоянии противостоять России на поле боя, если западные страны пойдут на значительное сокращение поставок вооружений и боеприпасов.

По ее словам, помощь стран ЕС, США и других украинских партнеров будет иметь решающее значение в подготовке планов наступательных операций ВСУ.