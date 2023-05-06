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Рогов заявил, что российские войска приведены в полную боевую готовность в Запорожье

Глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что российские войска приведены в полную боевую готовность в Запорожской области, сообщает РИА Новости.

Рогов заявил о полной боевой готовности армии РФ в Запорожье
© Евгений Биятов/РИА Новости

"Наши военные находятся в полной боевой готовности", - заявил Рогов. Он добавил, что в области, на подконтрольной России территории, создана система из несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что контрнаступление вооруженных сил Украины (ВСУ) может начаться в ближайшие дни или даже часы. Перемещение части мирного населения из населенных пунктов Запорожской области, по его словам, началось в связи с планами украинской армии.

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