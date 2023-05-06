Мобилизация: последние новости на сегодня 6 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 6 мая 2023, в материале «Рамблера».

Челябинцы отправят мобилизованным пикап для пулемета

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Жители Копейска в срочном порядке собирают деньги для приобретения пикапа, который будет отправлен бойцам для установки пулемета, сообщает «Ура.ру».

Как заявили волонтеры, уже собрана часть средств. Автомобиль поможет подавлять живую силу противника. Кроме того, основной плюс таких легких пикапов — внезапность. Мобилизованные могут совершать неожиданные атаки на легкобронированную технику и быстро ретироваться в укрытие. Транспортное средство стоит около 350-450 тысяч рублей, удалось собрать 150 тысяч рублей.

Ранее волонтеры Копейска полностью одели и снабдили дорогим оборудованием снайпера. На линию фронта регулярно отправляют гуманитарную помощь.

В Волгограде участникам боевых действий вручили автомобили

В Волгограде 19 российских автомобилей, адаптированных для ручного управления, куплены для участников боевых действий разных лет - начиная с войны в Афганистане, сообщает «Российская газета».

Средства на закупку транспортных средств для жителей области, получивших тяжелые травмы на поле боя, выделены из регионального бюджета. При содействии официального дилера для получателей автомобилей с ручным управлением организован инструктаж, оформление документов и консультации.

Как заявил губернатор области Андрей Бочаров, обеспечение машинами людей, которые имеют трудности с передвижением - важная задача. Меры поддержки распространяются на всех участников боевых действий, получивших инвалидность.

Минобороны назвало размер зарплат контрактников в зоне СВО

В России военнослужащие, проходящие службу по контракту в зоне проведения специальной военной операции, получают денежное довольствие в зависимости от воинского звания и выслуги лет, сообщает «Взгляд» со ссылкой на Министерство оборон РФ.

Зарплата у стрелка начинается от 204 тысячи рублей в месяц. Единовременно военнослужащий получает 195 тысяч рублей при заключении контракта, командирам взвода платят от 242 тысяч рублей в месяц, минимальная зарплата командира отделения – 232 тысяч рублей.