Спецоперация на Украине 6 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 6 мая 2023 года.

МО РФ заявило об уничтожении моста, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск

Военные России уничтожили мост в районе населенного пункта Часов Яр, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Министерства обороны РФ генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова.

По нему украинские военные пытались подвезти боеприпасы и направить их в Артемовск.

Ранее российские войска нанесли удар по иностранным инструкторам, которые находились в Черниговской области.

МО РФ: в ДНР уничтожены два склада боеприпасов двух механизированных бригад ВСУ

Военные России уничтожили два склада боеприпасов украинской армии, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Они располагались в районах населенных пунктов Краматорск и Авдеевка Донецкой народной республики.

Также российские войска ликвидировали мост в районе населенного пункта Часов Яр. По нему украинские военные планировали подвезти боеприпасы и направить их в Артемовск, где идут ожесточенные бои.

ВСУ за сутки выпустили 358 снарядов по населённым пунктам ДНР

Украинская армия за минувшие сутки выпустила 358 снарядов по населённым пунктам ДНР, сообщает RT.

В результате обстрелов были ранены шесть мирных жителей. Огонь велся по двенадцати населённым пунктам. Всего зафиксировано 62 обстрела.