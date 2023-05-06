Политолог Перлин: Зеленский старается поднять свой рейтинг за счет Европы

Поездка президента Украины Владимира Зеленского призвана увеличить его рейтинг и поддержку, так как он испытывает проблемы во внутренних делах страны. Об этом в беседе с URA.RU заявил вице-президент Фонда развития современной дипломатии, политолог Дмитрий Перлин.

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«Поездка для Зеленского является имиджевой, потому что в последнее время он застрял в своем рейтинге. Постепенно его поддержка падает. Все больше звучит критики на темы разногласий между военным и политическим руководством. Существует мнение, что Зеленский допустил серьезные ошибки в части вывода людей из Бахмута. Там сотни людей ежедневно с украинской стороны гибнут. На фоне этого поездка в международные структуры, в том числе с военными целями. Как известно, Зеленский заручился поддержкой в части возможной поставки оружия», — сказал Дмитрий Перлин.

Собеседник агентства отметил, что сама поездка играет не столь важную роль в судьбе президента Украина, как предстоящее контрнаступление ВСУ. «Нужно поездку убрать на второй план и посмотреть, как будет развиваться ситуация в театре военных действий с точки зрения наступательной операции. В последнее время западные партнеры Киева очень серьезно критикуют Зеленского. Есть мнение, что в какой-то момент может принять решение и даже сменить руководство. США достаточно умело жонглирует различными политиками, в том числе путем проведения „оранжевых революций“», — подчеркнул политолог.