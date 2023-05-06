Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

По его словам, речь идет о запорожском направлении. Большая ее часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отмечается, что украинские Вооруженные силы также перебросили на передовую многотысячную группировку войск. Рогов указа на напряженную ситуацию в регионе, при этом паники среди местных жителей нет.