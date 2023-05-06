$76.82-1.7984.91-2.09

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов

Военные Украины переместили на линию фронта бронетехнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов
© ТАСС

По его словам, речь идет о запорожском направлении. Большая ее часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отмечается, что украинские Вооруженные силы также перебросили на передовую многотысячную группировку войск. Рогов указа на напряженную ситуацию в регионе, при этом паники среди местных жителей нет.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление Украины в регионе может начаться в ближайшие дни на фоне участившихся обстрелов. Из-за этого принято решение временно вывезти детей и их родителей, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц.

21
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий