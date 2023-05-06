Киев перебросил бронетехнику в Запорожскую область, заявил Рогов
Военные Украины переместили на линию фронта бронетехнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, речь идет о запорожском направлении. Большая ее часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Отмечается, что украинские Вооруженные силы также перебросили на передовую многотысячную группировку войск. Рогов указа на напряженную ситуацию в регионе, при этом паники среди местных жителей нет.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что контрнаступление Украины в регионе может начаться в ближайшие дни на фоне участившихся обстрелов. Из-за этого принято решение временно вывезти детей и их родителей, пожилых людей, инвалидов, пациентов больниц.