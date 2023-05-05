$76.82-1.7984.91-2.09

Corriere della Sera: Италия истощила запасы боеприпасов, помогая Украине

Италия серьезно истощила свои запасы боеприпасов из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает Corriere della Sera.

Corriere della Sera: Италия истощила запасы боеприпасов, помогая Украине
© globallookpress.com

«Усилия по поддержке Киева, привели к тому, что сегодня в итальянских арсеналах ощущается нехватка тяжелой и легкой артиллерии», — говорится в тексте.

Согласно данным Copasir (парламентском комитете по безопасности республики), после шести декретов о помощи Украине на «полках осталось не так уж много». При этом восстановить их в ближайшее время компании-поставщики не могут, поскольку на это необходимы значительные инвестиции, которых сейчас достаточно только для уже сделанных и частично оплаченных заказов. Таким образом Италия сможет получить боеприпасы через три года, а ракеты — шесть лет.

Чтобы разрешить ситуацию Рим обратился к Вашингтону, но в США сказали «встать в очередь», поскольку данные трудности являются общими почти для всех стран Евросоюза. При этом, по мнению высокопоставленных представителей генштаба Италии, в этих условиях в случае нападения на страну она сможет сопротивляться «от 48 до 72 часов».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий