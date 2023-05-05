Corriere della Sera: Италия истощила запасы боеприпасов, помогая Украине
Италия серьезно истощила свои запасы боеприпасов из-за поставок вооружений на Украину. Об этом сообщает Corriere della Sera.
«Усилия по поддержке Киева, привели к тому, что сегодня в итальянских арсеналах ощущается нехватка тяжелой и легкой артиллерии», — говорится в тексте.
Согласно данным Copasir (парламентском комитете по безопасности республики), после шести декретов о помощи Украине на «полках осталось не так уж много». При этом восстановить их в ближайшее время компании-поставщики не могут, поскольку на это необходимы значительные инвестиции, которых сейчас достаточно только для уже сделанных и частично оплаченных заказов. Таким образом Италия сможет получить боеприпасы через три года, а ракеты — шесть лет.
Чтобы разрешить ситуацию Рим обратился к Вашингтону, но в США сказали «встать в очередь», поскольку данные трудности являются общими почти для всех стран Евросоюза. При этом, по мнению высокопоставленных представителей генштаба Италии, в этих условиях в случае нападения на страну она сможет сопротивляться «от 48 до 72 часов».