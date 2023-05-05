Corriere della Sera: Италия истощила запасы боеприпасов, помогая Украине

Согласно данным Copasir (парламентском комитете по безопасности республики), после шести декретов о помощи Украине на «полках осталось не так уж много». При этом восстановить их в ближайшее время компании-поставщики не могут, поскольку на это необходимы значительные инвестиции, которых сейчас достаточно только для уже сделанных и частично оплаченных заказов. Таким образом Италия сможет получить боеприпасы через три года, а ракеты — шесть лет.