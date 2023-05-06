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Движущаяся к фронту колонна ВСУ из американских БМП Bradley попала на видео

Движущаяся к линии фронта колонна Вооруженных сил Украины из американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley попала на видео, кадры показал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Отмечается, что техника закреплена за 47-й механизированной бригадой ВСУ. Сообщается также, что на одной из бронемашин нанесен новый тактический знак — стрелка.

Раскрыты три затягивающих контрнаступление ВСУ фактора

Военкоры рассказали, что украинские военные активно готовят технику НАТО к контрнаступлению.

Ранее стало известно, что ВСУ перебросили на линию фронта в Запорожскую область бронетехнику и разместили на передовой многотысячную группировку войск.

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