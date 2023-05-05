США предоставят Польше боевые вертолеты Apache

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что США предоставят Варшаве боевые вертолёты Apache и разместят их на востоке страны.

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«Армия США предоставит нам вертолёты Apache... Они попадут на восточный фланг НАТО, в 18-ю механизированную дивизию, чтобы обеспечили закрытие «Брестских ворот», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, польские пилоты приступят к обучению управлением средствами через несколько недель.

Ранее Польша вложила деньги в развитие военной базы ВВС США в населённом пункте Повидз, где расквартирована американская бригада, вооружённая ударными вертолётами Apache.