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Власти Запорожья допустили начало наступления ВСУ «в ближайшие дни или часы»

Власти Запорожской области допускают, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут начать контрнаступление в «ближайшие дни или даже часы». Об этом заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, передает ТАСС.

Власти Запорожья допустили начало наступления ВСУ «в ближайшие дни или часы»
© РИА Новости

«Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдет. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 километров и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами», — сказал он.

Говоря о переселении жителей населенных пунктов Запорожской области, подвергшихся обстрелам, он добавил, что за последнюю неделю украинские военные атаковали ближайшие к линии боевого столкновения города. По словам Балицкого, Вооруженные силы Украины (ВСУ) наносят удары не выборочно, попадая в детские сады и школы.

«Это нас не могло оставить равнодушными к ситуации», — отметил врио губернатора.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что верит в успех контрнаступления ВСУ. При этом он оговорился, что не способен гарантировать стопроцентную успешность, так как этого никто не знает. По словам президента, Украина думает о подготовке к контрнаступлению, а не о том, что у армии может не быть успеха.

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