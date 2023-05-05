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Кадыров заявил о готовности спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о готовности подразделений спецназа «Ахмат» занять позиции ЧВК «Вагнер» в Артёмовске.

Кадыров выразил готовность заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске
© РИА Новости

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что бойцы уже готовы занимать город. Глава Чечни отметил, что хотел бы забрать оставшиеся два километра путём взаимопонимания и поддержки, а не ценой жизни воинов.

Ранее Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» покинет Артёмовск (Бахмут) 10 мая.

По его словам, бойцы покинут город, передав занятые позиции подразделениям Минобороны России.

Он также сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.

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