Кадыров выразил готовность заменить ЧВК «Вагнер» в Артемовске

«Если уйдет старший брат Пригожин и «Вагнер», то Генштаб потеряет опытное боевое подразделение, и на его место в Артёмовске придет младший брат Кадыров и «Ахмат», — заявил он.

Кадыров подчеркнул, что бойцы уже готовы занимать город. Глава Чечни отметил, что хотел бы забрать оставшиеся два километра путём взаимопонимания и поддержки, а не ценой жизни воинов.

Он также сообщил, что бойцы ЧВК за время боёв в зоне СВО уничтожили 38 тыс. солдат, воюющих на стороне украинской армии, 32 тыс. из них приходится на Соледар, Артёмовск (Бахмут) и его окрестности.