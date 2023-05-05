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НАТО провела учения на фоне опасений удара РФ

Страны НАТО провели военные учения Dynamic Mongoose на фоне опасений, что Россия наблюдает за важнейшими подводными объектами Евросоюза и США. Об этом сообщает Bloomberg.

НАТО провела учения на фоне опасений удара РФ
© globallookpress.com

По данным агентства, НАТО получил информацию о том, что Москва «составляет карту критически важные подводных объектов ЕС и США». В связи с этим в последние 12 дней страны альянса прочесывают море у берегов Норвегии и Исландии в поисках «вражеской подводной лодки».

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«Асимметричная угроза подводной лодки заключается в ее скрытности, то есть другие страны не знают, где она действуют. Для нас важно обучать членов альянса тому, как понимать обстановку, которую подводная лодка будет пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченной», — сказал контр-адмирал ВМС США и командующий подводными лодками НАТО Стивен Мак.

Известно, что учения стартовали 24 апреля и проходили в Фареро-Исландском рубеже, через который суда РФ «должны проходить, если хотят попасть в Атлантический океан». Во время маневров 12 стран-членов НАТО, включая США, Канаду, Испанию и Португалию, объединили морские патрульные самолеты, надводные корабли и дружественные подводные лодки для поиска подводных лодок.

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