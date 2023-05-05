НАТО провела учения на фоне опасений удара РФ

«Асимметричная угроза подводной лодки заключается в ее скрытности, то есть другие страны не знают, где она действуют. Для нас важно обучать членов альянса тому, как понимать обстановку, которую подводная лодка будет пытаться использовать, чтобы оставаться незамеченной», — сказал контр-адмирал ВМС США и командующий подводными лодками НАТО Стивен Мак.