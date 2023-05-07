Пригожин сообщил о получении распоряжения про поставку боеприпасов ЧВК «Вагнер»

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — говорится в опубликованной аудиозаписи Пригожина.