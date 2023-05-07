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Пригожин сообщил о получении распоряжения про поставку боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» получила распоряжение, в котором говорится о грядущей поставке боеприпасов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина в Telegram-канале.

Пригожин сообщил о получении распоряжения про поставку боеприпасов ЧВК «Вагнер»
© РИА Новости

«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — говорится в опубликованной аудиозаписи Пригожина.

Кроме того, глава «Вагнер» добавил, что координацией взаимодействия ЧВК и Минобороны будет заниматься генерал армии России Сергей Суровикин.

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