Пригожин сообщил о получении распоряжения про поставку боеприпасов ЧВК «Вагнер»

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» получила распоряжение, в котором говорится о грядущей поставке боеприпасов. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщила пресс-служба главы ЧВК Евгения Пригожина в Telegram-канале.
«Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение впервые за все это время, в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий», — говорится в опубликованной аудиозаписи Пригожина.
Кроме того, глава «Вагнер» добавил, что координацией взаимодействия ЧВК и Минобороны будет заниматься генерал армии России Сергей Суровикин.