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В Харьковской области заявили о скоплении наемников ВСУ

В Харьковской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) накапливают личный состав, иностранных наемников и технику. Об этом заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, передает ТАСС.

В Харьковской области заявили о скоплении наемников ВСУ
© РИА Новости

«Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран», — сказал он и добавил, что иностранные военные размещаются в жилых домах, перекапывая города и поселки.

Ганчев отметил, что эти события происходят параллельно с принудительной эвакуацией мирного населения украинскими властями. По его словам, под контролем российских сил находятся около 20 населенных пунктов области. Он добавил, что сотрудники администрации регулярно передают и доставляют туда гуманитарную помощь.

Ранее российские военные пресекли деятельность трех украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) на купянском направлении. Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожили склад боеприпасов одного из подразделений сил территориальной обороны Украины.

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