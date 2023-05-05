В Харьковской области заявили о скоплении наемников ВСУ

«Мы знаем о скоплении личного состава [ВСУ] в направлении Харьковской области, в том числе и техники. До нас доходят истории от местных жителей о том, что там преобладают именно наемники из других стран», — сказал он и добавил, что иностранные военные размещаются в жилых домах, перекапывая города и поселки.