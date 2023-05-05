$76.82-1.7984.91-2.09

На параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику

Модернизированную с учетом опыта специальной военной операции (СВО) технику покажут на параде 9 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на планы проведения парада Победы на Красной площади и в некоторых регионах.

На параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику
© РИА Новости

Отмечается, что основу парадных расчетов составят образцы вооружения и техники, которые применяют в зоне СВО. По информации издания, в первую очередь речь идет о танках Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82.

Также 9 мая покажут модернизированную технику. В параде в Ростове-на-Дону примут участие танки Т-72Б3М образца 2021 года и доработанные Т-72Б3М образца 2022 года. Модернизированный танк получил дополнительные блоки динамической защиты.

По словам источников издания, БМП-3 также доработали с учетом опыта ее применения. Машина получила дополнительные бронированные экраны и элементы динамической защиты.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3, которые снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда.

В декабре 2022 года издание Military Watch писало, что защищенность модернизированных Т-72Б3М приблизили к уровню танка Т-90М. Блоками динамической защиты прикрыли маску пушки, дымовые гранатометы и надгусеничные полки.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий