На параде 9 мая покажут модернизированную с учетом опыта СВО технику

Модернизированную с учетом опыта специальной военной операции (СВО) технику покажут на параде 9 мая. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на планы проведения парада Победы на Красной площади и в некоторых регионах.

Отмечается, что основу парадных расчетов составят образцы вооружения и техники, которые применяют в зоне СВО. По информации издания, в первую очередь речь идет о танках Т-72Б3М, боевых машинах пехоты БМП-3 и бронетранспортерах БТР-82.

Также 9 мая покажут модернизированную технику. В параде в Ростове-на-Дону примут участие танки Т-72Б3М образца 2021 года и доработанные Т-72Б3М образца 2022 года. Модернизированный танк получил дополнительные блоки динамической защиты.

По словам источников издания, БМП-3 также доработали с учетом опыта ее применения. Машина получила дополнительные бронированные экраны и элементы динамической защиты.

Ранее стало известно, что «Курганмашзавод» разработал комплекты навесной динамической защиты для БМП-3, которые снижают пробивную способность попавшего в машину снаряда.