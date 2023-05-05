В Лондоне ответили на вопрос о новых поставках Киеву снарядов
Великобритания пока не приняла решение о поставках новых партий 155-миллиметровых снарядов, но рассматривает возможность наращивания производства этих боеприпасов. Такое заявление сделала заместитель главы Минобороны страны Аннабель Голди, передает «РИА Новости».
Лорд Бленкарты спросил у Голди о том, намерен ли
Лондон наращивать производство снарядов калибром 155 миллиметров для гаубиц в рамках помощи Украине. В ответ замглавы Минобороны страны заявила, что в ведомстве рассматривают варианты увеличения производства боеприпасов, но «никаких решений по вопросу выделения Украине какой-либо их части принято не было».
Ранее в Минобороны Великобритании признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого страной на Украину, до его попадания на передовую конфликта. На это указывал и американский журналист Сеймур Херш, однако до сих пор данный факт замалчивался.