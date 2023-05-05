Шойгу проинспектировал готовность поставляемого в зону СВО вооружения

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в Южном военном округе (ЮВО) проинспектировал готовность военной техники и вооружения, которое поставляется в зону специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.
«Глава российского военного ведомства поставил задачу генерал-полковнику Алексею Кузьменкову держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.