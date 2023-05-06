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В США отказались считать российский «Кинжал» гиперзвуковой ракетой

Российский «Кинжал», запускаемый с истребителя-перехватчика МиГ-31К, нельзя считать гиперзвуковой ракетой. Об этом пишет обозреватель американского журнала Popular Mechanics Дэвид Хэмблинг.

Издание приводит комментарий эксперта Джеффри Льюиса, который напомнил, что «Кинжал» является баллистической ракетой воздушного базирования.

«Он гиперзвуковой только в том смысле, что почти все баллистические ракеты гиперзвуковые», — сказал специалист.

Отказался считать «Кинжал» гиперзвуковой ракетой и эксперт Сидхарт Каушал.

«Он не соответствует критериям маневренности настоящего гиперзвукового оружия», — уверяет специалист.

В России ракеты «Кинжал» назвали неуязвимыми

Хэмблинг отмечает, что «Кинжал», созданный на базе баллистической ракеты «Искандер», летит по квазибаллистической траектории, совершая незначительные изменения курса.

«Это затрудняет перехват, но это не то же самое, что возможность маневрировать», — заметил автор.

В марте военный эксперт Алексей Борзенко назвал ракеты «Кинжал» абсолютным и неуязвимым оружием.

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