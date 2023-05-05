Российские средства ПВО за минувшие сутки сбили два украинских самолета Су-25 и перехватили семь снарядов «HIMARS». Об этом сообщило сегодня в своем Telegram-канале Минобороны России.

«Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве также отметили, что «за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS»», а в Харьковской области, ЛНР, ДНР и в Запорожской области уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов

Ранее в Минобороны России заявили, что за сутки ВСУ лишились трех самолетов. Системы ПВО сбили два украинских истребителя МиГ-29 в ДНР и Херсонской области, а украинский Су-25 был сбит в районе херсонского поселка Велетенское.