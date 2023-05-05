Средства ПВО России сбили два украинских самолета Су-25 в Херсонской области
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили два украинских самолета Су-25. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.
Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики, Лесное и Малая Белозерка Запорожской области.
Генерал-лейтенант также отметил, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 418 самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 992 танка и другие боевые бронированные машины, 1 096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4 739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 986 единиц специальной военной автомобильной техники.