Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили два украинских самолета Су-25. Об этом сообщил журналистам в пятницу официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачены семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - сказал он.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожены 14 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Токаревка, Ольшана Харьковской области, Троицкое Луганской Народной Республики, Ивановка Донецкой Народной Республики, Лесное и Малая Белозерка Запорожской области.