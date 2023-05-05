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МО РФ заявило об уничтожении моста, сорвав планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск

Российские войска уничтожили мост в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались подвезти боеприпасы и перебросить резервы в Артемовск.

ВС РФ сорвали планы ВСУ по подвозу боеприпасов в Артемовск
© РИА Новости

Об этом в пятницу сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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"В районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому ВСУ пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск", - сказал Конашенков.

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