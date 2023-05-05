Российская армия сорвала переброску боеприпасов и резервов ВСУ в Артемовск

Российская армия уничтожила мост в районе населенного пункта Часов Яр, благодаря чему сорвала переброску боеприпасов и резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовск. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Согласно отчету Конашенкова, ВСУ также не удалось осуществить переброску боеприпасов в район боевых действий.