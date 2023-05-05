Киев попросил Берлин присоединиться к "морской коалиции"

Министр обороны Украины Алексей Резников попросил Германию присоединиться к так называемой морской коалиции для поставок Киеву военных кораблей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба украинского министерства обороны по итогам визита в страну генерального инспектора Бундесвера (Вооруженные силы ФРГ) Карстена Бройера.

"У нас уже [есть] "танковая коалиция", Рамштайн - это тоже коалиция. <...> Уже некоторые наши европейские партнеры в составе этой [морской] коалиции. И я бы очень хотел, чтобы Германия тоже стала ее частью", - приводит пресс-служба слова Резникова.

Он добавил, что целью "морской коалиции" должно стать усиление украинского флота.

Впервые о желании создать коалицию союзников для обеспечения потребностей украинского флота Резников заявил 14 марта в Одессе на совместной пресс-конференции с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен. Среди потенциальных участников он назвал Великобританию, Бельгию и Нидерланды.

Ранее в Киеве заявляли о создании "танковой коалиции" для поставок украинским войскам танков. Позже власти страны стали призывать своих западных союзников создать по аналогии "авиационную коалицию". Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба утверждал, что некие европейские коллеги "взяли в работу вопрос предоставления Киеву американских истребителей F-16". Однако на Западе аккуратно комментируют идею передачи Киеву боевой авиации, а сами власти Украины признают, что передача самолетов западными союзниками Киеву "не произойдет быстро".