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Подполковник и капитан российской полиции погибли в зоне проведения СВО

Подполковник и капитан полиции из Татарстана погибли при исполнении служебных обязанностей в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает официальный МВД России.

Подполковник и капитан российской полиции погибли в зоне проведения СВО
© РИА Новости

Погибшие длительное время служили в силовых структурах, были отмечены руководством и награждены ведомственными медалями.

Управление МВД России по Татарстану выразило соболезнования родным и близким офицеров.

Ранее стало известно о гибели в зоне проведения СВО депутата Верховного совета Хакасии Дмитрия Иванова. У депутата остались вдова и пятеро детей.

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